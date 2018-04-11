Солнечно и ясно: точный прогноз погоды на 11 и 12 апреля
В среду на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков.
В среду на территории Молдовы ожидается теплая погода без осадков.
КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем воздух прогреется до +20, +22 градусов. В ночные часы ожидается температура до + 8 + 10 градусов.
Атмосферное давление — нормальное.
Днем возможны малые геомагнитные бури, поэтому все, кто является метеозависимыми, должны следить за своим самочувствием и принимать при необходимости назначенные специалистами препараты. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением!
В последующие дни — 11 и 12 апреля — ожидаются еще более высокие температурные показатели. В обеденные часы столбик термометра покажет +20, +22 градуса.
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