В Кузбассе отгрейдируют дороги к садовым обществам
В планах отсыпать и обработать более 500 км дорог.
В планах отсыпать и обработать более 500 км дорог.
В Кемеровской области власти планируют отгрейдировать и отсыпать более 500 км дорог, ведущих к садовым обществам.
Как сообщает
В Кемеровской области работают 173 торговые площадки дял реализации излишков продукции, выращенной на дачах. Также для садоводов с 1 июля по 31 декабря установлен сниженный тариф на электроэнергию.
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