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08:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе отгрейдируют дороги к садовым обществам

В планах отсыпать и обработать более 500 км дорог.

В Кемеровской области власти планируют отгрейдировать и отсыпать более 500 км дорог, ведущих к садовым обществам.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, на эти цели запланировано выделить более 25 000 тонн щебня и вскрышного материала. Также на территориях садовых обществ установят 88 контейнеров для сборов твердых бытовых отходов. Всего планируется отгрейдировать более 517 км дорог до садовых обществ.

В Кемеровской области работают 173 торговые площадки дял реализации излишков продукции, выращенной на дачах. Также для садоводов с 1 июля по 31 декабря установлен сниженный тариф на электроэнергию.

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