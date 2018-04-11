Лучшую молодую семью выбрали в Хомутово

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Конкурс «Лучшая молодая семья» прошёл в Хомутово Иркутского района по проекту «Остановка краеведа». Об этом 11 апреля 2018 года «Байкал Инфо» сообщила руководитель проекта Ирина Кочнева. На конкурс было заявлено пять семей.

Семьям необходимо было заранее приготовить четыре задания и продемонстрировать на сцене. Первый конкурс — «Визитная карточка», семьи рассказывали о своих увлечениях и творческих и спортивных занятиях, второй — «История моей семьи» — раскрывал историю семейного древа, третий — «Мы уникальны» — продемонстрировал семейное творчество, название заключительного конкурса — «Семейный рецепт» говорит само за себя. На начальном этапе подготовки к конкурсу почти все семьи говорили, что они обычные, но дальнейшая работа показала, что каждая семья — это сокровищница, которая имеет глубокую историю, увлечения, сказала Ирина Кочнева. В итоге первое место заняла семья Прошевых, второе — Серебрянниковых и третье — Чувашевых.

Проект «Остановка краеведа», чьей частью является конкурс, направлен вовлечение жителей Хомутово в изучение краеведческого наследия села и собственных семейных историй. Проект получил грант конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.