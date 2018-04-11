Лучшую молодую семью выбрали в Хомутово
Конкурс «Лучшая молодая семья» прошёл в Хомутово Иркутского района по проекту «Остановка краеведа».
Конкурс «Лучшая молодая семья» прошёл в Хомутово Иркутского района по проекту «Остановка краеведа».
Конкурс «Лучшая молодая семья» прошёл в Хомутово Иркутского района по проекту «Остановка краеведа». Об этом 11 апреля 2018 года «Байкал Инфо» сообщила руководитель проекта Ирина Кочнева. На конкурс было заявлено пять семей.
Семьям необходимо было заранее приготовить четыре задания и продемонстрировать на сцене. Первый конкурс — «Визитная карточка», семьи рассказывали о своих увлечениях и творческих и спортивных занятиях, второй — «История моей семьи» — раскрывал историю семейного древа, третий — «Мы уникальны» — продемонстрировал семейное творчество, название заключительного конкурса — «Семейный рецепт» говорит само за себя. На начальном этапе подготовки к конкурсу почти все семьи говорили, что они обычные, но дальнейшая работа показала, что каждая семья — это сокровищница, которая имеет глубокую историю, увлечения, сказала Ирина Кочнева. В итоге первое место заняла семья Прошевых, второе — Серебрянниковых и третье — Чувашевых.
Завершится проект созданием новой культурной зоны — в центре посёлка появится автобусная остановка, посвящённая знаменитому краеведу Семёну Нефедьеву. Как рассказала Ирина Кочнева, произойдёт это предположительно в конце мая — начале июня. Стены остановки будут оформлены профессиональным дизайнером — на них разместят настоящую краеведческую экспозицию. Жители посёлка, которые ежедневно проводят на остановке время в ожидании автобуса, смогут пополнить свои знания по 330-летней истории Хомутово. Рядом планируется установить деревянную фигуру медведя — символа Хомутово, которую вырезает один из партнёров проекта. Кроме того, команда проекта уже заказала мемориальную доску в честь Семёна Нефедьева, её установят на здании библиотеки в присутствии членов его семьи, а также местных жителей, которые были знакомы с краеведом и помнят его, сообщает газета «Наш дом».
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