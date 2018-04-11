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08:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Монументы Владивостока возрождаются из пыли и грязи

Мемориальный комплекс «Боевая Слава ТОФ», Стену памяти героев-владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны и памятник морякам торгового флота очистили от загрязнений, сообщили DEITA. RU в городской администрации.

В ближайшее время помывка коснется еще 50 памятников города.

Среди запланированных — братская могила моряков, погибших в боях с японскими материалистами, памятники Героям Советского Союза Е. Чайкиной, Д. Карбышеву, О. Кошевому, памятник танковой колонне «Приморский комсомолец», бюсты М. Кутузова, Д. Давыдова и другие.

Используются химический и механический методы очистки. Сначала при помощи специального водного моющего состава точечно удаляются загрязнения, а затем производится помывка всего монумента — грязь удаляется водой с помощью специального оборудования.

Михаил Грач.

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