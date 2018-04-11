В Санкт-Петербург вернулись перелетные птицы

Они прилетают в регион по расписанию, вне зависимости от погоды. Об этом рассказал орнитолог Владимир Храбрый. В конце марта в Петербург вернулись грачи, скворцы, чибисы, озерные чайки, журавли, серая утка и аисты. Вороны начали строить гнезда.

Насекомоядные птицы прилетят в Ленинградскую область после 20 апреля. К этому же времени в город вернутся деревенские ласточки. Орнитологи просят петербуржцев не подкармливать птиц в теплое время года, когда они могут найти пропитание сами.