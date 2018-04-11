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09:49 (мск), источник: НИА Самара

На стадионе Самара Арена разобрали второй башенный кран

Осталось еще два.

На стадионе Самара Арена разобрали второй башенный кран, осталось два. Об этом сообщают Вконтакте в группе стадиона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщалось ранее, с автомобильной парковки у стадиона «Самара Арена» вывезут более 8500 тонн строительного мусора и грунта.

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