На стадионе Самара Арена разобрали второй башенный кран
Осталось еще два.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Осталось еще два.
На стадионе Самара Арена разобрали второй башенный кран, осталось два. Об этом сообщают Вконтакте в группе стадиона.
Как сообщалось ранее, с автомобильной парковки у стадиона «Самара Арена» вывезут более 8500 тонн строительного мусора и грунта.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.