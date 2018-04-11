В конце апреля в Татарстане введут особый противопожарный сезон
В Татарстане в конце апреля начнется особый пожароопасный сезон. Постановление об этом подписал
В Татарстане в конце апреля начнется особый пожароопасный сезон. Постановление об этом подписал
— В целях осуществления мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в Татарстане, установить с 25 апреля на территории республики начало пожароопасного сезона, — говорится в постановлении.
Руководителям исполкомов рекомендовали создать минерализированные полосы вдоль лесов, обеспечить населенные пункты связью и средствами оповещения о пожаре, оборудовать водоисточники для тушения пожаров и организовать круглосуточное дежурство членов добровольных пожарных формирований.
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