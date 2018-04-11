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12:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В конце апреля в Татарстане введут особый противопожарный сезон

В Татарстане в конце апреля начнется особый пожароопасный сезон. Постановление об этом подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин 9 апреля.

Источник: Комсомольская правда

— В целях осуществления мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в Татарстане, установить с 25 апреля на территории республики начало пожароопасного сезона, — говорится в постановлении.

Руководителям исполкомов рекомендовали создать минерализированные полосы вдоль лесов, обеспечить населенные пункты связью и средствами оповещения о пожаре, оборудовать водоисточники для тушения пожаров и организовать круглосуточное дежурство членов добровольных пожарных формирований.

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