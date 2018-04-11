С 21 по 26 апреля Нацмузей РТ будет работать бесплатно
Акция «Музейная весна Татарстана-2018» пройдет с 21 по 26 апреля, сообщает
Акция «Музейная весна Татарстана-2018» пройдет с 21 по 26 апреля, сообщает
В этом году программа будет посвящена Году волонтера в России и Году Льва Толстого в республике.
21 апреля «Музейную весну» откроет «Библионочь» — «Магия книги». В первый день запланированы: лекция, посвященная 105-летию Сергея Михалкова, просмотр художественного фильма «Фатих Карим. Воин. Поэт», литературная игра «Путешествие за редкими книгами XVIII века»,
22 апреля в музее состоится концерт «Весенние ноты», а также пройдут
23 апреля казанцы смогут прослушать лекцию «Как стать волонтером», принять участие в
24 апреля в музее покажут фильм «Заповедная Казань».
25 апреля пройдет круглый стол на тему расширения рынка сувенирной продукции, к которому смогут присоединиться все желающие.
26 апреля «Музейная весна Татарстана» завершится торжественным мероприятием «Я — гражданин России! Мин — Татарстан баласы!» с вручением паспортов юным гражданам страны.
В течение недели музей будет работать бесплатно. Подробности можно уточнять по телефону (843) 292−89−84.
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