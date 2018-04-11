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12:56 (мск), источник: АиФ Казань

С 21 по 26 апреля Нацмузей РТ будет работать бесплатно

Акция «Музейная весна Татарстана-2018» пройдет с 21 по 26 апреля, сообщает пресс-служба Национального музей РТ.

В этом году программа будет посвящена Году волонтера в России и Году Льва Толстого в республике.

21 апреля «Музейную весну» откроет «Библионочь» — «Магия книги». В первый день запланированы: лекция, посвященная 105-летию Сергея Михалкова, просмотр художественного фильма «Фатих Карим. Воин. Поэт», литературная игра «Путешествие за редкими книгами XVIII века», мастер-класс от школы скорочтения и развития интеллекта. Кроме этого, будут работать ярмарка мастеров народно-художественных промыслов, изба-читальня и выставка-продажа книг.

22 апреля в музее состоится концерт «Весенние ноты», а также пройдут мастер-классы на интерактивной детской площадке «Татарстан — наш общий дом».

23 апреля казанцы смогут прослушать лекцию «Как стать волонтером», принять участие в электронно-музыкальном мероприятии «Песни нашего детства», а также узнать больше о семье Льва Толстого. Музейные сотрудники приглашают также гостей на пешеходную экскурсию «Вокруг Гостиного двора» и на встречу с Ассамблеей арабских студентов.

24 апреля в музее покажут фильм «Заповедная Казань».

25 апреля пройдет круглый стол на тему расширения рынка сувенирной продукции, к которому смогут присоединиться все желающие.

26 апреля «Музейная весна Татарстана» завершится торжественным мероприятием «Я — гражданин России! Мин — Татарстан баласы!» с вручением паспортов юным гражданам страны.

В течение недели музей будет работать бесплатно. Подробности можно уточнять по телефону (843) 292−89−84.

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