Из-за небывалого паводка закрыли экологические тропы в Воронежском заповеднике

В заповеднике поясняют, что причиной временного запрета посещения стал небывалый разлив — в реке Усманка сильно поднялся уровень воды.

Все остальные экскурсионные объекты работают в обычном режиме и открыты для посетителей.

По данным областного управления МЧС, всего в Воронежской области по состоянию на 9 апреля подтоплено 20 низководных мостов, нарушено транспортное сообщение в двух населенных пунктах. Подтоплено 1930 дворов и 311 домов. Наиболее сложная обстановка в Калачеевском, Новоусманском, Воробьевском, Грибановском, Бутурлиновском, Павловском и Эртильском районах области.