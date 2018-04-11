Из-за небывалого паводка закрыли экологические тропы в Воронежском заповеднике
В Воронежском государственном природном биосферном заповеднике временно закрыли для посетителей Малую и Большую Черепахинские тропы — соответствующая информация была опубликована накануне на его официальном сайте.
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