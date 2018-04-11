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09:57 (мск), источник: 36on.ru

Из-за небывалого паводка закрыли экологические тропы в Воронежском заповеднике

В Воронежском государственном природном биосферном заповеднике временно закрыли для посетителей Малую и Большую Черепахинские тропы — соответствующая информация была опубликована накануне на его официальном сайте.

Источник: 36on.ru

В заповеднике поясняют, что причиной временного запрета посещения стал небывалый разлив — в реке Усманка сильно поднялся уровень воды.

Все остальные экскурсионные объекты работают в обычном режиме и открыты для посетителей.

По данным областного управления МЧС, всего в Воронежской области по состоянию на 9 апреля подтоплено 20 низководных мостов, нарушено транспортное сообщение в двух населенных пунктах. Подтоплено 1930 дворов и 311 домов. Наиболее сложная обстановка в Калачеевском, Новоусманском, Воробьевском, Грибановском, Бутурлиновском, Павловском и Эртильском районах области.

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