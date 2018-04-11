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09:52 (мск), источник: Вести - Воронеж

Путепровод на 9 Января в Воронеже закрыли для пешеходов на 3,5 месяца

Ограничение будет действовать до конца июля. Движение по одной стороне путепровода на улице 9 Января (из центра города) закрыли для пешеходов в 6:00 среды, 11 апреля.

Ограничение будет действовать 3,5 месяца, сообщила пресс-служба администрации Воронежа.

Решение о запрете движения приняли из-за разлома тротуарных плит. Специалисты устранят повреждения и вновь откроют путепровод. Снять ограничения планируют в 23:00 вторника, 31 июля.

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