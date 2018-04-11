Путепровод на 9 Января в Воронеже закрыли для пешеходов на 3,5 месяца

Путепровод на 9 Января в Воронеже закрыли для пешеходов на 3,5 месяца

Ограничение будет действовать до конца июля. Движение по одной стороне путепровода на улице 9 Января (из центра города) закрыли для пешеходов в 6:00 среды, 11 апреля.