Путепровод на 9 Января в Воронеже закрыли для пешеходов на 3,5 месяца
Ограничение будет действовать до конца июля. Движение по одной стороне путепровода на улице 9 Января (из центра города) закрыли для пешеходов в 6:00 среды, 11 апреля.
Ограничение будет действовать до конца июля. Движение по одной стороне путепровода на улице 9 Января (из центра города) закрыли для пешеходов в 6:00 среды, 11 апреля.
Ограничение будет действовать 3,5 месяца, сообщила
Решение о запрете движения приняли
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