Спрос на авиабилеты в Самару вырос в 21 раз

Эксперты выяснили, что интерес интуристов к перелетам в Самару на период проведения Чемпионата мира по футболу вырос в 21 раз по сравнению с прошлым годом. Больше всего иностранных болельщиков прибудет в Самару из Дании. Интерес жителей этой страны к перелетам вырос в 67 раз.

На втором месте оказались туристы из Германии. Немцы считаются одними из самых активных болельщиков. Кроме того, из сезона в сезон именно из Германии в Россию приезжает больше всего путешественников. Замыкают топ-5 США, Чехия и Великобритания. Примечательно, что американские болельщики проявляют повышенный интерес ко всем городам ЧМ-2018, несмотря на то что их сборная не прошла отборочный тур.

Если говорить о данных по всей России, то в 2018 году на время проведения матчей спрос на перелеты вырос более чем в 12 раз. «Особенно сильный рост мы наблюдаем в странах, жители которых прежде мало интересовались поездками в Россию, — отмечает представитель международного туристического метапоиска momondo.ru Ирина Рябовол. — Но когда участие их футбольных команд в Чемпионате мира по футболу было подтверждено, они начали активно искать билеты в Самару. Так, в городе состоится вторая игра сборной Дании, и это, несомненно, повлияло на спрос жителей страны. Хотя в прошлом году датчане не входили даже в десятку наиболее заинтересованных поездками в Самару интуристов. Мы также отметили, что фанаты из Израиля спровоцировали двадцатикратный рост, а испанские болельщики — восьмикратный».