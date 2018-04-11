Прогулка по Луне: NASA создало виртуальный тур по спутнику Земли
Теперь каждый желающий сможет прогуляться по Луне с помощью виртуальной экскурсии, разработанной NASA.
Теперь каждый желающий сможет прогуляться по Луне с помощью виртуальной экскурсии, разработанной NASA.
Американское национальное аэрокосмическое агентство (NASA) разместило ролик, с помощью которого можно исполнить детскую мечту многих поколений землян — побывать на Луне.
Посмотреть видео можно в разрешении 4К, что позволяет изучить необычный ландшафт спутника Земли в мельчайших подробностях.
Виртуальный тур составлен из фотографий, сделанных автоматической межпланетной станцией Lunar Reconnaissance Orbiter. Эти снимки позволили специалистам NASA создать целый научный труд об особенностях Луны и ее поверхности. Чтобы показать высоту гор и глубину кратеров, специалисты «подкрасили» их.
На видео можно не только рассмотреть, что представляет из себя земной спутник, но даже разглядеть место прилунения космического корабля Apollo 17 и оборудование, которое оставили там астронавты.
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