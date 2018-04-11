Прогулка по Луне: NASA создало виртуальный тур по спутнику Земли

Источник: Sputnik.by

Американское национальное аэрокосмическое агентство (NASA) разместило ролик, с помощью которого можно исполнить детскую мечту многих поколений землян — побывать на Луне.

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Посмотреть видео можно в разрешении 4К, что позволяет изучить необычный ландшафт спутника Земли в мельчайших подробностях.

Виртуальный тур составлен из фотографий, сделанных автоматической межпланетной станцией Lunar Reconnaissance Orbiter. Эти снимки позволили специалистам NASA создать целый научный труд об особенностях Луны и ее поверхности. Чтобы показать высоту гор и глубину кратеров, специалисты «подкрасили» их.

На видео можно не только рассмотреть, что представляет из себя земной спутник, но даже разглядеть место прилунения космического корабля Apollo 17 и оборудование, которое оставили там астронавты.