Какое нижнее белье выбирают мусульманки

В 2017 году корреспондент канадского СМИ Майкл Кейн твитнул: «Я просто репортер: увидел двух скромно одетых женщин в религиозных головных уборах, которые выходили из Victoria’s Secret». После потока комментариев пользователей, оскорбленных высказыванием журналиста — как будто мусульманки не могут ходить в магазины нижнего белья! — он вынужден был объяснить, что своим «наблюдением» праздновал культурное разнообразие в Канаде. Но интернет воспринял все иначе. Несмотря на то, что твит вскоре был удален, общественность не забыла об инциденте: в августе прошлого года Кейн спровоцировал мини-тренд — все посты осудивших его пользователей теперь начинались с фразы «Я просто репортер».

Это наивное «наблюдение» канадского репортера ярко подтверждает расхожее заблуждение. Западному человеку кажется, будто скромно одетой женщине ни к чему интересоваться красивыми предметами гардероба, которые никто не увидит. Но это не так.

В самом крупном и любимом туристами торговом центре Дубая Dubai Mall находятся 18 магазинов, в которых посетители, независимо от своего вероисповедания, могут приобрести этот предмет гардероба. Традиции подстраиваются под современность, и многие восточные женщины уже не обязаны носить никаб, бурку и паранджу. На смену им пришли девушки, которые следят за модой, делают прически и макияж — особенно те, кто живет в крупных развивающихся городах.

Но даже самые консервативные женщины могут выбирать соблазнительные предметы нижнего белья — и как раз потому, что их почти никто не увидит. Главное — скрыть их одеждой, которая не вызывает чувственный интерес.

Почему же многим кажется, что мусульманская женщина не может носить красивое нижнее белье? Корни этого заблуждения растут в первую очередь из неосведомленности о настоящих традиционных ценностях шариата, которые можно найти в первоисточнике — Коране.

Есть небольшое количество правил, которые требуется соблюдать неукоснительно, одно из них — возможность полового контакта исключительно в браке между мужчиной и женщиной. Интересно и то, что в этом своде правил подчеркнутое внимание уделяется взаимному уважению как в спальне, так и за ее пределами, а «набрасываться на жену как дикое животное» нельзя.

А вот стремление женщины порадовать своего мужа покупкой изысканного комплекта, наоборот, приветствуется, но при условии, что белье будет демонстрироваться только ему.

Однако это не значит, что юные девушки не следят за собой до свадьбы. 22-летняя Рабби, исповедующая ислам и проживающая в столице, рассказала «Газете.Ru» о том, что носят под одеждой молодые мусульманки в России: «Незамужние девушки следят за собой не хуже тех, кто замужем, но они предпочитают более удобное и неброское белье, потому что большая часть не спит с мужчинами до брака».

Она также добавила, что девушки в хиджабах очень тщательно следят за собой, а их мужья оплачивают им бьюти-процедуры.

В отличие от России, в Арабских Эмиратах консультанты в магазинах белья известных марок, в основном, мужчины. Это связано с негласной традицией среди арабов, которая не чужда и многим европейцам — самому выбирать и баловать свою жену красивыми комплектами. Разумеется, есть те, кто сам покупает жене белье исключительно из ревности, но это, скорее, становится исключением из правил. Рабби не раз замечала, что не только арабы становятся частыми посетителями бельевых бутиков: «В Москве мусульманские мужчины покупают достаточно откровенное белье своей жене».

Существует некоторое количество онлайн-магазинов, которые продают женское белье и при этом не нарушают закон: их особенностью стало отсутствие фотографий белья на раздетых моделях, вместо этого бюстье и трусики сфотографированы сами по себе.