Причиной подтопления Тимофеевки стало частичное размытие насыпи
В Тимофеевку выехали спасатели Тольятти и Самары.
В Тимофеевку выехали спасатели Тольятти и Самары.
Причиной быстрого притока воды и подтопления 100 приусадебных участков в н.п. Тимофеевка Ставропольского района явилось частичное размытие (3,5 метра)
Во вторник, 10 апреля в результате притока талых вод с полей подтопило 100 приусадебных участков в н.п. Тимофеевка. После восстановления частично размытой
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