Причиной подтопления Тимофеевки стало частичное размытие насыпи

Во вторник, 10 апреля в результате притока талых вод с полей подтопило 100 приусадебных участков в н.п. Тимофеевка. После восстановления частично размытой песчано-глиняной насыпи поступление воды остановилось. В результате, количество подтопленных участков снизилось до 70. К исходу 11 апреля прогнозируется полное освобождение приусадебных участков от талых вод. Погибших и пострадавших нет.

По информации Поисково-спасательной службы Самарской области, в Тимофеевку, новую часть которой, находящуюся в низине, затапливает каждый год, но обилие снега в этом году привело к тому, что талых вод больше, чем обычно, выехали спасатели Тольятти и Самары.