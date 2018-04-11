Открытку из прошлого доставили в Хабаровск
Житель Брянска отправил краеведческому музею изображение дореволюционного города.
Житель Брянска отправил краеведческому музею изображение дореволюционного города.
Уникальная открытка из прошлого появилась в фондах Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На фотокарточке, возраст которой больше 110 лет, изображен
— Нам пришло письмо от Игоря Жаворонкова, жителя Брянска. В тексте говорится, что мужчина вступил в право наследования и среди вещей умершей родственницы обнаружил старую фотокарточку. Даритель — строитель по профессии, поэтому он определил, что за здание изображено, нашел наш музей в интернете и прислал нам эту карточку в качестве подарка, — рассказала заведующий
Вообще издательство «Контрагент печати» выпустило целую серию открыток, на которых изображен дореволюционный Хабаровск.
— Подаренная открытка значится под третьим порядковым номером, под вторым — памятник
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