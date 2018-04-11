На омские дороги вернется автобус № 50
Как рассказал заместитель директора департамента транспорта городской мэрии Игорь Кожухов, возобновлённый маршрут свяжет Нефтяники с Авиагородком — автобусы будут ездить с интервалом до 10 минут через Ленинградский мост, Красный Путь и улицу Нефтезаводскую до нефтезавода.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.