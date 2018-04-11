Оракул Самары на ЧМ-2018 коза Забияка впервые стала мамой

В Самарском зоопарке радостное событие! Оракул Самары — города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России — коза Забияка впервые стала мамой! Забияка самостоятельно кормит малышку и заботится о ней, сообщают в группе зоопарка.