Оракул Самары на ЧМ-2018 коза Забияка впервые стала мамой
9 апреля на свет появилась маленькая беленькая козочка.
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9 апреля на свет появилась маленькая беленькая козочка.
В Самарском зоопарке радостное событие! Оракул Самары —
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