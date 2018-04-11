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11:31 (мск), источник: Вести Иркутск

Медпоезд «Фёдор Углов» приедет к жителям трёх районов Иркутской области

Сотрудники передвижного консультативно-диагностического центра приедут к жителям Слюдянского, Шелеховского и Усольского районов.

Всего поезд сделает девять остановок. Желающие смогут сделать флюорогрАфию, рентгеногрАфию, цистоскопИю, УЗИ, ЭКГ и другие исследования. Направление можно получить в местной поликлинике. Участников и ветеранов Великой Отечественной войны примут без очереди.

11—12 апреля — станция Байкальск.

13—14 апреля — станция Слюдянка-1.

15 апреля — станция Култук.

16 апреля — станция Маритуй.

17 апреля — станция Байкал.

18 апреля — станция Андриановская.

19 апреля — станция Подкаменная.

20 апреля — станция Большой Луг.

21 апреля — станция Усолье-Сибирское.

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