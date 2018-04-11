Медпоезд «Фёдор Углов» приедет к жителям трёх районов Иркутской области

Всего поезд сделает девять остановок. Желающие смогут сделать флюорогрАфию, рентгеногрАфию, цистоскопИю, УЗИ, ЭКГ и другие исследования. Направление можно получить в местной поликлинике. Участников и ветеранов Великой Отечественной войны примут без очереди.