Медпоезд «Фёдор Углов» приедет к жителям трёх районов Иркутской области
Сотрудники передвижного
Сотрудники передвижного
Всего поезд сделает девять остановок. Желающие смогут сделать флюорогрАфию, рентгеногрАфию, цистоскопИю, УЗИ, ЭКГ и другие исследования. Направление можно получить в местной поликлинике. Участников и ветеранов Великой Отечественной войны примут без очереди.
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15 апреля — станция Култук.
16 апреля — станция Маритуй.
17 апреля — станция Байкал.
18 апреля — станция Андриановская.
19 апреля — станция Подкаменная.
20 апреля — станция Большой Луг.
21 апреля — станция
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