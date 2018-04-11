Жители Иркутской области активно ставят прививки от клещей
С начала 2018 года в Иркутской области вакцинацию и ревакцинацию клещевого энцефалита прошли более 23 тыс. человек.
С начала 2018 года в Иркутской области вакцинацию и ревакцинацию клещевого энцефалита прошли более 23 тыс. человек.
Как сообщает главный внештатный эпидемиолог региона Юрий Лысанов, ожидается, что прививку поставят ещё не менее 60 тыс. человек, передаёт 11 апреля
За счёт средств областного бюджета в 2018 году закуплено 47 тыс. доз вакцин. Первая партия (7,5 тыс. доз), предназначенная для первичной вакцинации населения, была приобретена в январе и распределена по районным поликлиникам. Сейчас закупили вторую партию вакцины, которую планируется распределить в середине апреля по медицинским учреждениям. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денежных средств для закупки добавочной партии вакцины.
Те, кто не входят в группу профессионального риска, могут купить вакцину в аптечных сетях и поставить прививку в поликлинике по месту жительства. Идти за вакциной, а потом с ней в поликлинику надо с термоконтейнером или термосом.
В прошлом году в Иркутской области первично были привиты 49,4 тыс. человек, ревакцинированы — 35,5 тыс. человека. При этом 70,5 тысяч доз были поставлены населению бесплатно, сказал Юрий Лысанов.
Специалисты напоминают, что вакцинация от клещевого энцефалита должна завершиться за две недели до предполагаемого выхода в лес — именно столько времени требуется организму для выработки необходимого уровня защитных антител. При этом вакцинация не отменяет других защитных мер.
Присосавшегося клеща необходимо исследовать на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями. Данные исследования выполняются по следующим адресам:
1. В Иркутске — Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333−445);
2. В Ангарском городском округе —
3. В
4. В Братске — ОГБУЗ «Братская районная больница» (ул. Курчатова, 2, тел.
Для решения вопроса о проведении экстренной профилактики клещевых инфекций необходимо получить консультацию врача. Экстренная серопрофилактика клещевого энцефалита заключается во введении противоклещевого иммуноглобулина не позднее 4-го дня после присасывания клеща. Профилактика иксодовых клещевых боррелиозов заключается в применении антибиотиков по назначению врача. Если вы обнаружили присосавшегося клеща, то после удаления его самостоятельно или в медицинском учреждении обязательно получите консультацию у врача о дальнейших своих действиях по предупреждению развития заболеваний, передающихся иксодовыми клещами.
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