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11:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Иркутской области активно ставят прививки от клещей

С начала 2018 года в Иркутской области вакцинацию и ревакцинацию клещевого энцефалита прошли более 23 тыс. человек.

Как сообщает главный внештатный эпидемиолог региона Юрий Лысанов, ожидается, что прививку поставят ещё не менее 60 тыс. человек, передаёт 11 апреля пресс-служба минздрава.

За счёт средств областного бюджета в 2018 году закуплено 47 тыс. доз вакцин. Первая партия (7,5 тыс. доз), предназначенная для первичной вакцинации населения, была приобретена в январе и распределена по районным поликлиникам. Сейчас закупили вторую партию вакцины, которую планируется распределить в середине апреля по медицинским учреждениям. Кроме того, подана заявка на выделение дополнительных денежных средств для закупки добавочной партии вакцины.

В поликлиниках в первую очередь прививают тех, кто относится к так называемой профессиональной группе риска — работников лесничеств, геологоразведочных предприятий, строителей автомобильных и железных дорог, охотников, а также школьников, выезжающих в детские летние лагеря, студентов, и людей пожилого возраста (большая часть которых являются дачниками).

Те, кто не входят в группу профессионального риска, могут купить вакцину в аптечных сетях и поставить прививку в поликлинике по месту жительства. Идти за вакциной, а потом с ней в поликлинику надо с термоконтейнером или термосом.

В прошлом году в Иркутской области первично были привиты 49,4 тыс. человек, ревакцинированы — 35,5 тыс. человека. При этом 70,5 тысяч доз были поставлены населению бесплатно, сказал Юрий Лысанов.

Специалисты напоминают, что вакцинация от клещевого энцефалита должна завершиться за две недели до предполагаемого выхода в лес — именно столько времени требуется организму для выработки необходимого уровня защитных антител. При этом вакцинация не отменяет других защитных мер.

По состоянию на начало апреля 2018 года в трех районах Иркутской области — Иркутском, Слюдянском и Ольхонском — зафиксированы 20 случаев присасывания клещей, среди пострадавших — шестеро детей. Большую роль в профилактике инфекций, передаваемых клещами, могут сыграть средства индивидуальной защиты, к которым относятся акарицидные и акарицидно-репеллентные (наносятся только на одежду), репеллентные (можно наносить на кожу) средства. Репеллентные средства предназначены для отпугивания кровососущих насекомых.

Присосавшегося клеща необходимо исследовать на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями. Данные исследования выполняются по следующим адресам:

1. В Иркутске — Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333−445);
2. В Ангарском городском округе — Медико-санитарная часть № 36 (7-й квартал, 1, тел. 8 (3955) 57−15−30, 57−15−33), Лечебно-диагностический центр МАНО (6а микрорайон, 12, тел. 8 (3955) 51−66−37, 51−86−26, 95−29−47);
3. В Усолье-Сибирском — Диагностический центр «Здоровье» (Комсомольский пр-т, 43, тел. 8 (39543) 6−78−78);
4. В Братске — ОГБУЗ «Братская районная больница» (ул. Курчатова, 2, тел. 8 (3953) 44−23−60, 216−004.

Для решения вопроса о проведении экстренной профилактики клещевых инфекций необходимо получить консультацию врача. Экстренная серопрофилактика клещевого энцефалита заключается во введении противоклещевого иммуноглобулина не позднее 4-го дня после присасывания клеща. Профилактика иксодовых клещевых боррелиозов заключается в применении антибиотиков по назначению врача. Если вы обнаружили присосавшегося клеща, то после удаления его самостоятельно или в медицинском учреждении обязательно получите консультацию у врача о дальнейших своих действиях по предупреждению развития заболеваний, передающихся иксодовыми клещами.

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