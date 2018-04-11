На открытие «Екатеринбург-Арены» приедет министр Колобков, Мутко воздержался

Источник: РИА "Новости"

Торжество намечено на воскресенье, 15 апреля. В этот день на арене сыграют «Урал» и «Спартак». За несколько дней до события официальной информации о программе торжеств еще нет. Также нет ясности, кто из федеральных чиновников посетит в этот день столицу Урала.

Как стало известно ЕАН, в планах вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко приезд к нам 15 апреля пока не значится. Более вероятно появление на церемонии министра спорта России Павла Колобкова.

По крайней мере, именно его ждут в столице Урала местные чиновники.

«Наш стадион — в высочайшей степени готовности к матчам ЧМ и уже получил высокие оценки от федерального руководства. Сейчас москвичей больше интересуют города, в которых уровень подготовки пока не такой высокий. Поэтому отсутствие большого федерального десанта — это плюс нам, а не минус. Значит, у нас все хорошо», — пояснил ЕАН ситуацию источник в администрации города.