В Волгограде закрыли ТРЦ «Семь звезд»

Источник: Комсомольская правда

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, приостановка деятельности заявлена в качестве обеспечительных мер по иску об устранении нарушений правил пожарной безопасности.

Напомним, торговый центр «Семь звезд» стал одним из первых ТРЦ, куда после страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово пришли проверяющие. Результаты проверки шокировали. На момент прокурорской проверки у ООО «Багарта», эксплуатирующего здание отсутствовала проектная документация на системы вытяжной вентиляции при помощи которой осуществляется дымоудаления. Не было проектной документации на автоматическую установку пожаротушения и автоматическую пожарную сигнализацию.

Кроме того, в залах кинотеатра «Трактор» не было систем звукового оповещения, пути эвакуации содержались в ненадлежащем состоянии. Проверки замера сопротивления изоляции электропроводов в здании торгово-развлекательного комплекса не проводилась долгое время.

Найденные нарушения послужили поводом для иска к ООО «Багарта» об устранении нарушений правил пожарной безопасности. Иск находится на стадии рассмотрения.

Напомним, по итогам прокурорской проверки по решению суда была приостановлена деятельность кинотеатра «Синема Парк» в ТРЦ «Европа Сити Молл». На момент прокурорской проверки система автоматической противопожарной защиты была неисправна. В кинозалах уровень звука был ниже, чем предъявляемый нормативными документами.

Эвакуационные выходы были закрыты шторами, а таблички с надписью «Выход» были недостаточно освещены.