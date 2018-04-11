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09:45 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре пройдет Фестиваль болельщиков

Он расположится Самара на главной площади губернии им. В. В. Куйбышева.

До старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России осталось 64 дня.

В это же время, с 14 июня по 15 июля, в городе-организаторе Самара на главной площади губернии им. В. В. Куйбышева пройдёт Фестиваль болельщиков.

А уже в мае в Самаре на Красноармейском и Маяковском спусках появятся «футбольные» клумбы. Центром цветников станет футбольный мяч из белых и фиолетовых петуний Также в композиции будут желтые бархатцы и алая сальвия, сообщает Департамент информационной политики региона.

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