В Самаре пройдет Фестиваль болельщиков
Он расположится Самара на главной площади губернии им. В. В. Куйбышева.
Он расположится Самара на главной площади губернии им. В. В. Куйбышева.
До старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России осталось 64 дня.
В это же время, с 14 июня по 15 июля, в
А уже в мае в Самаре на Красноармейском и Маяковском спусках появятся «футбольные» клумбы. Центром цветников станет футбольный мяч из белых и фиолетовых петуний Также в композиции будут желтые бархатцы и алая сальвия, сообщает Департамент информационной политики региона.
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