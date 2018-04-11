Субботники в Москве: как пройдет масштабная городская уборка

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

14 и 21 апреля москвичи могут поучаствовать в масштабной городской уборке. Работа найдется всем: планируется убрать почти 12 тысяч гектаров газонов, промыть более 16 тысяч фасадов и цоколей, привести в порядок более восьми тысяч фонарей, покрасить более 433 тысяч метров ограждений, более пяти тысяч контейнеров и почти 52 тысячи урн. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

14 апреля основное внимание будет уделяться приведению в порядок объектов жилищного фонда, дворовых территорий, улично-дорожной сети, офисных и административных зданий. А 21 апреля пройдет уборка парков, лесных массивов и так далее. Петр Бирюков Заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства

Поучаствовать в благоустройстве города можно на любом этапе. Информацию о субботниках в вашем районе можно найти на сайтах префектур и управ, в районных СМИ и на информационных стендах. В день субботника вам нужна лишь рабочая одежда: инвентарь и посадочный материал выдадут на месте.