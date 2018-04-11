Женщины-военнослужащие примут участие в параде Победы в Новосибирске, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы ЦВО.

«Сводная коробка из военнослужащих-женщин 41 общевойсковой армии впервые поучаствует в параде 9 мая в Новосибирске в количестве около 80 человек. В ней примут участие женщины из разных частей, например, медики, связисты и разведчики», — заявили в пресс-службе военного округа.

В Новосибирске в праздничном параде будут задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих и более 50 единиц военной техники. По площади Ленина 9 мая пройдут солдаты, курсанты и офицеры общевойскового соединения ЦВО, Сибирское региональное командование национальной гвардии, юнармейцы и кадеты.