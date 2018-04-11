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10:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Женщины-военнослужащие примут участие в параде Победы в Новосибирске

Всего в праздничном параде в Новосибирске 9 мая примут участие 1,5 тысячи человек и 50 единиц военной техники, рассказали в пресс-службе ЦВО.

Женщины-военнослужащие примут участие в параде Победы в Новосибирске, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы ЦВО.

«Сводная коробка из военнослужащих-женщин 41 общевойсковой армии впервые поучаствует в параде 9 мая в Новосибирске в количестве около 80 человек. В ней примут участие женщины из разных частей, например, медики, связисты и разведчики», — заявили в пресс-службе военного округа.

В Новосибирске в праздничном параде будут задействованы более 1,5 тысяч военнослужащих и более 50 единиц военной техники. По площади Ленина 9 мая пройдут солдаты, курсанты и офицеры общевойскового соединения ЦВО, Сибирское региональное командование национальной гвардии, юнармейцы и кадеты.

«Во всех городах в День Победы для жителей будет организована выставка современной военной техники, а военные повара угостят всех желающих солдатской кашей, приготовленной в полевых кухнях», — резюмировали военные.

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