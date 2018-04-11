Уфимские фонтаны готовят к открытию

Коммунальные работники, на обслуживании которых находится порядка 19 фонтанов, проверяют исправность электрооборудования, насосов, а также устанавливают нужное оборудование. Городские фонтаны пройдут очистные и, где это необходимо, монтажные процедуры, их форсунки промоют и продуют.