Подростка за рулем иномарки без номеров задержали дорожные полицейские в Иркутской области
Машину он купил с разрешения матери.
Машину он купил с разрешения матери.
На днях в Бодайбо стражи порядка задержали подозрительный автомобиль Nissan Bluebird. За рулем седана без номеров был подросток.
— Машиной управлял пятнадцатилетний парень, — сообщают в
Стражи порядка обеспокоены тем фактом, что родители разрешают детям управлять мопедами и атвомобиля. В полиции уточняют, что
Практика показывает, что дети, порой не осознают всю ответственность своего появления на дороге, не обладают определенными способностями и достаточными качествами для самостоятельных поездок.
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