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11:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Подростка за рулем иномарки без номеров задержали дорожные полицейские в Иркутской области

Машину он купил с разрешения матери.

На днях в Бодайбо стражи порядка задержали подозрительный автомобиль Nissan Bluebird. За рулем седана без номеров был подросток.

— Машиной управлял пятнадцатилетний парень, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — С его слов, автомобиль он приобрел с разрешения матери.

Наказание теперь понесут оба, на мать составили административный протокол за «неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей». Материалы уже направили в комиссию по делам несовершеннолетних. А парень лишился машины. Атомобиль изъяли и эвакуировали на временную стоянку.

Стражи порядка обеспокоены тем фактом, что родители разрешают детям управлять мопедами и атвомобиля. В полиции уточняют, что во-первых, ребенку должно исполниться18 лет для того, чтобы он мог сесть за руль, во-вторых, он должен выучить и усвоить правила дорожного движения.

Практика показывает, что дети, порой не осознают всю ответственность своего появления на дороге, не обладают определенными способностями и достаточными качествами для самостоятельных поездок.

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