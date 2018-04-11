Хабаровский детсад, в котором заболели 8 детей, вновь открыт

Источник: Reuters

Сегодня после санобработки воспитанники детсада № 128 в Хабаровске вновь пришли в свои группы.

— Новых заболевших нет. В десять групп учреждения 11 апреля пришли по 20 с лишним человек. Детский сад работает в штатном режиме, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела дошкольного образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

Тем временем управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю продолжает выяснять причину заболевания сразу восьмерых детей.

«Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проводит эпидемиологическое расследование в отношении МАДОУ “Детский сад комбинированного вида № 128”, где 5 — 6 апреля была зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией. Пострадали 8 детей. На текущий момент новых случаев заболеваний не зарегистрировано. Управлением организован комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, проводится обследование персонала на кишечные инфекции, исследование проб с объектов внешней среды», — сообщает ведомство.