В дни тестовых матчей продлевается работа пригородных автобусов
В дни тестовых матчей, 11 и 21 апреля, продлевается работа пригородных автобусов. Об этом сообщает
В дни тестовых матчей, 11 и 21 апреля, продлевается работа пригородных автобусов. Об этом сообщает
Ожидается, что на матчи в эти дни приедет большое количество болельщиков из районов. Поэтому автотранспортные предприятия пошли навстречу и ввели дополнительные рейсы автобусов большого класса. Они будут отправляться в 23.00 от Автовокзала города Калининграда со всеми остановками по следующим маршрутам:
Напомним, что в дни тестовых матчей в Калининграде продлят работу городских автобусов.
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