В дни тестовых матчей продлевается работа пригородных автобусов

Ожидается, что на матчи в эти дни приедет большое количество болельщиков из районов. Поэтому автотранспортные предприятия пошли навстречу и ввели дополнительные рейсы автобусов большого класса. Они будут отправляться в 23.00 от Автовокзала города Калининграда со всеми остановками по следующим маршрутам: