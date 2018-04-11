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11:46 (мск), источник: АиФ Калининград

В дни тестовых матчей продлевается работа пригородных автобусов

В дни тестовых матчей, 11 и 21 апреля, продлевается работа пригородных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ожидается, что на матчи в эти дни приедет большое количество болельщиков из районов. Поэтому автотранспортные предприятия пошли навстречу и ввели дополнительные рейсы автобусов большого класса. Они будут отправляться в 23.00 от Автовокзала города Калининграда со всеми остановками по следующим маршрутам:

  • № 103 «г. Калининград — пос. Космодемьянское»;
  • № 107 «г. Калининград — г. Балтийск»;
  • № 111 «г. Калининград — г. Гвардейск»;
  • № 113 «г. Калининград — г. Багратионовск»;
  • № 114А «г. Калининград — г. Зеленоградск»;
  • № 117 «г. Калининград — г. Мамоново»;
  • № 118 А «г. Калининград — г. Светлогорск»;
  • № 119 «г. Калининград — г. Пионерский»;
  • № 141 «г. Калининград — г. Зеленоградск»;
  • № 205Э «г. Калининград — г. Светлый»;
  • № 345 «г. Калининград — г. Гурьевск — г. Полесск»;
  • № 601Э «г. Калининград — г. Советск»;
  • № 680Э «г. Калининград — г. Черняховск — г. Гусев».

Напомним, что в дни тестовых матчей в Калининграде продлят работу городских автобусов.

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