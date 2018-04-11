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11:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Бесстрашный вороненок отщипнул кусок меха с зада панды для гнезда

В Китае ворона выдернула клок с зада панды ради строительства гнезда. Туристы, оказавшиеся свидетелями зрелища, утверждают, что отдыхавшая на деревянном помосте панда никак не отреагировала на поведение птицы. Дерзкая ворона совершила несколько вылазок, но бамбуковый медведь так и продолжал безучастно лежать.

В Китае ворона выдернула клок с зада панды ради строительства гнезда. На снимок обратило внимание издание Daily Mail.

Фотография была сделана 9 апреля в пекинском зоопарке. Туристы, оказавшиеся свидетелями зрелища, утверждают, что отдыхавшая на деревянном помосте панда никак не отреагировала на поведение птицы. Вороненок выдирал пух, пока полностью не заполнил им свой клюв, а потом взлетел на ближайшее дерево, где вил себе гнездо. Он совершил несколько вылазок, но бамбуковый медведь так и продолжал безучастно лежать.

Пользователи китайской социальной сети Weibo похвалили птицу за смелость и разборчивость и пошутили, что ее гнездо, должно быть, одно из самых дорогих в мире.

В конце января сообщалось о семимесячной панде Сян Сян, которой приходится красоваться в вольере по семь часов в день, чтобы позволить всем посетителям японского зоопарка полюбоваться на нее. Число желающих посмотреть на детеныша редкого животного было столь большим, что администрация зоосада разрешала проводить у его вольера всего две минуты, чтобы избежать давки.

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