Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Беременная Светлана Лобода снялась для модного глянца
Власти собираются ввести нововведение, касающееся пенсий россиян
17-летняя дочь Веры Брежневой показала фигуру в купальнике
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Китай не РФ, долги не прощает: министр обороны КНР посетил Минск
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Леонид Агутин продемонстрировал мускулы
17-летняя дочь Веры Брежневой показала фигуру в купальнике
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Усть-Илимск намерен сам управлять домами и хоронить покойников

Муниципальная многопрофильная компания «Жилищно-коммунальное хозяйство» создаётся в Усть-Илимске по решению администрации города.

Как сообщает 11 апреля 2018 года пресс-служба города, определено четыре направления работы: управление многоквартирными домами; организация похорон и предоставление ритуальных услуг; архитектурно-строительное проектирование; начисление и взимание платы за социальный наем муниципального жилья.

Потребность в создании городской компании возникла в первую очередь после того, как осенью 2017 года 43 левобережных дома остались без управляющих организаций. ООО «УИ ЖКХ — 2008» отказалось от обслуживания одного дома, а компания ООО «Видсервис-2», в управлении которой находилось 42 жилых здания, прекратила свою хозяйственную деятельность. До сих пор есть несколько домов, в которых нет управления. МУП «ЖКХ» намерено получить соответствующую лицензию.

Важна рука города и в организации похорон и предоставление связанных с ними ритуальных услуг. Объем работ значительный и обширный: ведение книг учёта захоронений, подготовка различной документации по содержанию и обслуживанию самого кладбища, выдача архивных справок о захоронениях, разрешительных документов для захоронения и подзахоронения, отведения земельных участков. Уже возникла потребность в расширении левобережного кладбища, его хватит не более чем на пять лет. Участок под новое кладбище выделен, надо только вырубить на нём деревья. Ещё один вид деятельности связан с организацией погребения неопознанных и невостребованных тел.

В компании также создадут проектную группу, в состав которой будет входить 3−4 специалиста. Они будут заниматься проектированием, разработкой проектно-сметной документации, вести контроль на этапе прохождения обязательной государственной экспертизы документов. Как правило, стоимость услуг коммерческих проектных организаций высока. Создание собственного небольшого проектного бюро позволит городу сократить финансовые затраты и сроки организации проектных работ.

Начисление и взимание платы за социальный наем также является задачей, которую будет решать МУП «ЖКХ». В Усть-Илимске числится около 2 тыс. муниципальных квартир. При условии 100% оплаты за социальный наём бюджет города может пополняться на миллион рублей ежемесячно, но не все наниматели платят вовремя и в полном объёме.

Предполагается, что численность сотрудников будет небольшой. Помимо руководящего состава, штатным расписанием предусмотрены три инженера-сметчика, трое бухгалтеров — они же специалисты по начислению и взиманию платы за социальный наем, экономист — он же специалист по закупкам, специалист по обслуживанию кладбищ, два юриста.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

США обеспокоены возможностью гибели россиян при ударах по Сирии
Курс евро впервые за два года превысил 80 рублей
В Алжире разбился военный самолет, СМИ сообщили о 200 погибших
Центр Кудрина назвал приоритеты развития России
Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали
«Меня развели». Реальные истории краж денег с банковских карт
Нафтогаз прокомментировал цитату Меркель по «Северному потоку-2»
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь