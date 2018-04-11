Усть-Илимск намерен сам управлять домами и хоронить покойников

Как сообщает 11 апреля 2018 года пресс-служба города, определено четыре направления работы: управление многоквартирными домами; организация похорон и предоставление ритуальных услуг; архитектурно-строительное проектирование; начисление и взимание платы за социальный наем муниципального жилья.

Потребность в создании городской компании возникла в первую очередь после того, как осенью 2017 года 43 левобережных дома остались без управляющих организаций. ООО «УИ ЖКХ — 2008» отказалось от обслуживания одного дома, а компания ООО «Видсервис-2», в управлении которой находилось 42 жилых здания, прекратила свою хозяйственную деятельность. До сих пор есть несколько домов, в которых нет управления. МУП «ЖКХ» намерено получить соответствующую лицензию.

Важна рука города и в организации похорон и предоставление связанных с ними ритуальных услуг. Объем работ значительный и обширный: ведение книг учёта захоронений, подготовка различной документации по содержанию и обслуживанию самого кладбища, выдача архивных справок о захоронениях, разрешительных документов для захоронения и подзахоронения, отведения земельных участков. Уже возникла потребность в расширении левобережного кладбища, его хватит не более чем на пять лет. Участок под новое кладбище выделен, надо только вырубить на нём деревья. Ещё один вид деятельности связан с организацией погребения неопознанных и невостребованных тел.

В компании также создадут проектную группу, в состав которой будет входить 3−4 специалиста. Они будут заниматься проектированием, разработкой проектно-сметной документации, вести контроль на этапе прохождения обязательной государственной экспертизы документов. Как правило, стоимость услуг коммерческих проектных организаций высока. Создание собственного небольшого проектного бюро позволит городу сократить финансовые затраты и сроки организации проектных работ.

Начисление и взимание платы за социальный наем также является задачей, которую будет решать МУП «ЖКХ». В Усть-Илимске числится около 2 тыс. муниципальных квартир. При условии 100% оплаты за социальный наём бюджет города может пополняться на миллион рублей ежемесячно, но не все наниматели платят вовремя и в полном объёме.