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13:45 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

17 апреля в Советском районе Казани пройдет мини-ярмарка вакансий

(Город Казань KZN.RU, 11 апреля).17 апреля Центр занятости населения Советского района Казани проводит мини-ярмарку вакансий.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Соискатели смогут выбрать подходящую вакансию из следующих предложенных: аппаратчик, клейщик, маляр, менеджер по продажам, мерчендайзер, оператор по работе с просроченной задолженностью, оператор группы удержания абонентов, плотник, слесарь-сантехник, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, специалист по работе с торговыми площадками, фрезеровщик, швея, штукатур, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и другие.

Кроме этого, казанцы встретятся с представителями кадровых служб, проконсультируются по законодательству о труде и занятости, государственным гарантиям, узнают больше об услугах, предоставляемых службой занятости.

В мероприятии примут участие представители организаций ПАО «Таттелеком», ООО «Казанский молочный комбинат», АО «КазХимНИИ» и «Служба экстренных вызовов-112».

Ярмарка вакансий пройдет с 9.00 до 12.00 по адресу: Журналистов, 13а, сообщает Центр занятости. Вход и все услуги для посетителей — бесплатные.

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