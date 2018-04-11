17 апреля в Советском районе Казани пройдет мини-ярмарка вакансий
(Город Казань KZN.RU, 11 апреля).17 апреля Центр занятости населения Советского района Казани проводит
(Город Казань KZN.RU, 11 апреля).17 апреля Центр занятости населения Советского района Казани проводит
Соискатели смогут выбрать подходящую вакансию из следующих предложенных: аппаратчик, клейщик, маляр, менеджер по продажам, мерчендайзер, оператор по работе с просроченной задолженностью, оператор группы удержания абонентов, плотник,
Кроме этого, казанцы встретятся с представителями кадровых служб, проконсультируются по законодательству о труде и занятости, государственным гарантиям, узнают больше об услугах, предоставляемых службой занятости.
В мероприятии примут участие представители организаций ПАО «Таттелеком», ООО «Казанский молочный комбинат», АО «КазХимНИИ» и «Служба экстренных вызовов-112».
Ярмарка вакансий пройдет с 9.00 до 12.00 по адресу: Журналистов, 13а, сообщает Центр занятости. Вход и все услуги для посетителей — бесплатные.
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