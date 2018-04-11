Дикий олень выпрыгнул на дорогу прямо перед машиной в Ангарске

Вот кадры с видеорегистратора. Это произошло в районе 4-го посёлка. Благо на наших дорогах не разгонишься — водитель ехал медленно и не сбил оленя. Он убежал обратно в лес, оставив очевидцев в удивлении. Это не первый случай выхода диких зверей к людям.

Так, в начале апреля косуля пробежала по микрорайону Берёзовому в Иркутске. Правда, тогда это закончилась гибелью животного — местный житель косулю убил. А вот в Усть-Куте выбежавшего в центр города изюбря, наоборот, спасли — полицейские вывезли его в лес. По словам охотников и лесников, выходить к людям зверей вынуждает вырубка лесов — естественный ареал их обитания сокращается. Ещё и зима была снежной — зверю трудно найти пропитание под большими сугробами.