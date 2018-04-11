Дикий олень выпрыгнул на дорогу прямо перед машиной в Ангарске
Строчки знаменитого шлягера о проскакавшем по городу лесном олене воплотились в реальной жизни. Сегодня в Ангарске дикий зверь выпрыгнул на дорогу прямо перед машиной.
Строчки знаменитого шлягера о проскакавшем по городу лесном олене воплотились в реальной жизни. Сегодня в Ангарске дикий зверь выпрыгнул на дорогу прямо перед машиной.
Вот кадры с видеорегистратора. Это произошло в районе 4-го посёлка. Благо на наших дорогах не разгонишься — водитель ехал медленно и не сбил оленя. Он убежал обратно в лес, оставив очевидцев в удивлении. Это не первый случай выхода диких зверей к людям.
Так, в начале апреля косуля пробежала по микрорайону Берёзовому в Иркутске. Правда, тогда это закончилась гибелью животного — местный житель косулю убил. А вот в
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