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11:24 (мск), источник: Вести Иркутск

Дикий олень выпрыгнул на дорогу прямо перед машиной в Ангарске

Строчки знаменитого шлягера о проскакавшем по городу лесном олене воплотились в реальной жизни. Сегодня в Ангарске дикий зверь выпрыгнул на дорогу прямо перед машиной.

Источник: Вести Иркутск

Вот кадры с видеорегистратора. Это произошло в районе 4-го посёлка. Благо на наших дорогах не разгонишься — водитель ехал медленно и не сбил оленя. Он убежал обратно в лес, оставив очевидцев в удивлении. Это не первый случай выхода диких зверей к людям.

Так, в начале апреля косуля пробежала по микрорайону Берёзовому в Иркутске. Правда, тогда это закончилась гибелью животного — местный житель косулю убил. А вот в Усть-Куте выбежавшего в центр города изюбря, наоборот, спасли — полицейские вывезли его в лес. По словам охотников и лесников, выходить к людям зверей вынуждает вырубка лесов — естественный ареал их обитания сокращается. Ещё и зима была снежной — зверю трудно найти пропитание под большими сугробами.

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