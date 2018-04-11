Емельяненко в Екатеринбурге: «Мне без разницы, кого бить»
Известный российский боец Александр Емельяненко сегодня подписал контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Официально об этом было объявлено на
Известный российский боец Александр Емельяненко сегодня подписал контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Официально об этом было объявлено на
Уже известен его соперник на турнире, который состоится 5 мая в КРК «Уралец». Также на нем выступит уральский спортсмен Иван Штырков.
«Оба будут драться с бразильскими спортсменами. Соперником Ивана Штыркова станет Джеронимо Дос Сантос — очень крупный, габаритный, сильный боец. Думаю, это будет интересная схватка. По габаритам он ничем не уступает тому же “Бигфуту”, и можно будет посмотреть, как за полтора года Иван вырос как боец. Что касается боя Саши, то это большое событие для Урала и Екатеринбурга. Противостоять ему будет Габриэль Гонзага,
По его словам, сейчас Емельяненко набрал хорошую форму, и в рамках сотрудничества с ним планируется и дальше развивать смешанные единоборства на Урале.
«Не только в плане ММА мы будем двигаться вместе, возможно, будет ряд
Сам Емельяненко признался, что пока не знает, как сложится предстоящий бой.
«Готовлюсь у себя в клубе “Ахмат” со своей командой и тренерским штабом. Нахожусь в более лучшей форме, чем подходил к предыдущим боям. Организм молодой, растет. Детство прошло, теперь у меня юность», — пошутил 36-летний спортсмен.
Он добавил, что очень соскучился по боям.
«Для себя отмечал, что тяжеловесы с годами только крепнут. И если легкий вес к 30 годам “изнашивается”, то у нас наоборот, появляется удаль молодецкая. Я готов и дальше набирать еще более лучшую форму, выступать и побеждать. Мне без разницы, кого бить», — заявил Александр Емельяненко.
Еще один участник предстоящего турнира Иван Штырков поделился ожиданиями от своего поединка.
«Дос Сантос — большой парень, за 130 кг, 190 см. Таких я люблю. Крайние бои я провел в полутяжелом весе, но здесь буду драться в тяжах. Это вызов самому себе, хочется посмотреть, какой был сделан прогресс после боя с “Бигфутом”. Сейчас работаем с Николаем Поповым, это тренер наших
Алексей Титов добавил, что работа над
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.