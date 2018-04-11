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11:28 (мск), источник: Nakanune.ru

Емельяненко в Екатеринбурге: «Мне без разницы, кого бить»

Известный российский боец Александр Емельяненко сегодня подписал контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Официально об этом было объявлено на пресс-конференции в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: AP 2018

Уже известен его соперник на турнире, который состоится 5 мая в КРК «Уралец». Также на нем выступит уральский спортсмен Иван Штырков.

«Оба будут драться с бразильскими спортсменами. Соперником Ивана Штыркова станет Джеронимо Дос Сантос — очень крупный, габаритный, сильный боец. Думаю, это будет интересная схватка. По габаритам он ничем не уступает тому же “Бигфуту”, и можно будет посмотреть, как за полтора года Иван вырос как боец. Что касается боя Саши, то это большое событие для Урала и Екатеринбурга. Противостоять ему будет Габриэль Гонзага, экс-претендент на титул UFC. Не думаю, что это будет легкая прогулка», — рассказал исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов.

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По его словам, сейчас Емельяненко набрал хорошую форму, и в рамках сотрудничества с ним планируется и дальше развивать смешанные единоборства на Урале.

«Не только в плане ММА мы будем двигаться вместе, возможно, будет ряд каких-то параллельных проектов, связанных с открытием Академии единоборств РМК. Возможно, Александр приедет сюда с семинаром или мастер-классом, поживет и потренируется в Академии, поделится с ребятами своим богатым профессиональным опытом. Подписание контракта — это хороший позитивный шаг для нашей компании», — добавил Титов.

Сам Емельяненко признался, что пока не знает, как сложится предстоящий бой.

«Готовлюсь у себя в клубе “Ахмат” со своей командой и тренерским штабом. Нахожусь в более лучшей форме, чем подходил к предыдущим боям. Организм молодой, растет. Детство прошло, теперь у меня юность», — пошутил 36-летний спортсмен.

Он добавил, что очень соскучился по боям.

«Для себя отмечал, что тяжеловесы с годами только крепнут. И если легкий вес к 30 годам “изнашивается”, то у нас наоборот, появляется удаль молодецкая. Я готов и дальше набирать еще более лучшую форму, выступать и побеждать. Мне без разницы, кого бить», — заявил Александр Емельяненко.

Еще один участник предстоящего турнира Иван Штырков поделился ожиданиями от своего поединка.

«Дос Сантос — большой парень, за 130 кг, 190 см. Таких я люблю. Крайние бои я провел в полутяжелом весе, но здесь буду драться в тяжах. Это вызов самому себе, хочется посмотреть, какой был сделан прогресс после боя с “Бигфутом”. Сейчас работаем с Николаем Поповым, это тренер наших ребят-боксеров. Много работы над передвижением, чтобы хорошо бить. Я полностью полагаюсь на свой тренерский штаб. Хочу показать хороший бой, чтобы всем понравилось. Мы с Александром сделаем шоу», — пообещал Иван.

Алексей Титов добавил, что работа над файт-кардом предстоящего турнира сейчас продолжается. Он уточнил, что кроме Екатеринбурга Емельяненко может выступить и в соседнем Челябинске, где уже проводились турниры под эгидой РМК.

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