В Ростове на время ЧМ-2018 часть фасадов закроют баннерами

«Мы по максимуму постараемся все отремонтировать, но очень большое количество помещений постройки XIX века, которые являются объектами культурного наследия, мы не можем отремонтировать сейчас, но и снести не можем. Здесь понадобится помощь в изготовлении баннеров. Можете размещать на них свою рекламу и помогайте нам все это прикрыть», — предложил он представителям одного из банков, работающих в Ростове.