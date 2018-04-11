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12:43 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове на время ЧМ-2018 часть фасадов закроют баннерами

В Ростове-на-Дону на время ЧМ-2018 часть фасадов старых зданий закроют баннерами.

Тем не менее, по словам главы администрации города Виталия Кушнарева, власти постарались максимально отремонтировать старые дома, пообещав, что весь центр южной столицы завешивать не планируется.

«Мы по максимуму постараемся все отремонтировать, но очень большое количество помещений постройки XIX века, которые являются объектами культурного наследия, мы не можем отремонтировать сейчас, но и снести не можем. Здесь понадобится помощь в изготовлении баннеров. Можете размещать на них свою рекламу и помогайте нам все это прикрыть», — предложил он представителям одного из банков, работающих в Ростове.

По словам градоначальника, к вопросу будут подходить адекватно и разумно.

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