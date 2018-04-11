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17:10 (мск), источник: 36on.ru

Воронежские медики добились повышения зарплат

На портале правовой информации правительства Воронежской области опубликован приказ, который регулирует порядок начисления стимулирующих выплат медикам. Согласно документу выплаты будут начисляться за «оказание дополнительной медпомощи».

Так, ежемесячная надбавка для врача составит 5000 рублей, для фельдшера — 3500 рублей, для медсестры — 2500 рублей. Данные выплаты распространяются на правовые отношения, возникшие с 1 января текущего года.

В департаменте здравоохранения также сообщают, что ранее врио главы департамента встретился с Александром Гусевым, посетил городские подстанции СМП, а также провел еще ряд встреч итогом которых стала разработка предварительного плана мер по улучшению работы службы скорой медицинской помощи.

Комиссия, которая была создана для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, уже сделала предварительные выводы о том, что индексация заработной платы выездных бригад производилась некорректно.

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