Воронежские медики добились повышения зарплат

Так, ежемесячная надбавка для врача составит 5000 рублей, для фельдшера — 3500 рублей, для медсестры — 2500 рублей. Данные выплаты распространяются на правовые отношения, возникшие с 1 января текущего года.

В департаменте здравоохранения также сообщают, что ранее врио главы департамента встретился с Александром Гусевым, посетил городские подстанции СМП, а также провел еще ряд встреч итогом которых стала разработка предварительного плана мер по улучшению работы службы скорой медицинской помощи.