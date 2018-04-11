Воронежские медики добились повышения зарплат

Так, ежемесячная надбавка для врача составит 5000 рублей, для фельдшера — 3500 рублей, для медсестры — 2500 рублей. Данные выплаты распространяются на правовые отношения, возникшие с 1 января текущего года.
В департаменте здравоохранения также сообщают, что ранее врио главы департамента встретился с Александром Гусевым, посетил городские подстанции СМП, а также провел еще ряд встреч итогом которых стала разработка предварительного плана мер по улучшению работы службы скорой медицинской помощи.
Комиссия, которая была создана для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, уже сделала предварительные выводы о том, что индексация заработной платы выездных бригад производилась некорректно.
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