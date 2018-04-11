От чего чаще всего умирают уральцы
В Свердловской области резко выросло количество смертельных отравлений алкоголем.
В Свердловской области резко выросло количество смертельных отравлений алкоголем.
В Свердловской области за два месяца 2018 года (январь и февраль) скончалось 9 884 человека, сообщили «АиФ-Урал» в Свердловскстате.
Это на 842 уральца меньше, чем за тот же период 2017 года.
От внешних причин смерти погибло 960 свердловчан. Снижение составило 59 человек, но касается это лишь убийств и самоубийств. От случайных отравлений алкоголем померло на 29 уральцев больше (91 против 62). На одного жителя области скончалось больше в результате ДТП (56).
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