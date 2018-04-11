От чего чаще всего умирают уральцы

Это на 842 уральца меньше, чем за тот же период 2017 года. По-прежнему самыми частыми причинами смерти являются у нас болезни системы кровообращения (инфаркты, инсульты, 4 939), а также новообразования (онкология, 1 632). По причине последних умерло на 35 человек больше, чем годом ранее. Снизилось количество смертей от болезней органов пищеварения и дыхания, но на 10 человек больше умерло от разнообразных инфекций и паразитов.