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11:35 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

От чего чаще всего умирают уральцы

В Свердловской области резко выросло количество смертельных отравлений алкоголем.

В Свердловской области за два месяца 2018 года (январь и февраль) скончалось 9 884 человека, сообщили «АиФ-Урал» в Свердловскстате.

Это на 842 уральца меньше, чем за тот же период 2017 года. По-прежнему самыми частыми причинами смерти являются у нас болезни системы кровообращения (инфаркты, инсульты, 4 939), а также новообразования (онкология, 1 632). По причине последних умерло на 35 человек больше, чем годом ранее. Снизилось количество смертей от болезней органов пищеварения и дыхания, но на 10 человек больше умерло от разнообразных инфекций и паразитов.

От внешних причин смерти погибло 960 свердловчан. Снижение составило 59 человек, но касается это лишь убийств и самоубийств. От случайных отравлений алкоголем померло на 29 уральцев больше (91 против 62). На одного жителя области скончалось больше в результате ДТП (56).

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