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11:40 (мск), источник: Коммерсантъ

«Амкар» вернет деньги за перенесенные домашние матчи

Руководство «Амкара» приняло решение компенсировать владельцам «абонементов-вездеходов» деньги за перенесенные домашние матчи. Клуб вернет средства исходя из средней стоимости посещения одной игры.

Как сообщает пресс-служба команды, возврат денег будет осуществляться по окончании 30 тура Чемпионата России до начала нового сезона. Из-за проблем с покрытием стадиона в Перми «Амкар» провел две домашние встречи в других городах.

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