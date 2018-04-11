«Амкар» вернет деньги за перенесенные домашние матчи
Руководство «Амкара» приняло решение компенсировать владельцам «абонементов-вездеходов» деньги за перенесенные домашние матчи. Клуб вернет средства исходя из средней стоимости посещения одной игры.
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