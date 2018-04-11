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11:48 (мск), источник: ИА REGNUM

Паводок в Прикамье: пик и риски подтопления

Пик паводка на территории Пермского края ожидается в середине апреля. В зоне риска подтопления находятся 110 населённых пунктов.

Источник: РИА "Новости"

По результатам обследования специалистами управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье» наиболее уязвимыми для подтопления в Пермском крае признаны мост через реку Обва на автодороге Нытва — Кудымкар и мосты через реки Ручей и Юг на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает ТК «РифейПермь».

ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, при наихудшем развитии паводковой ситуации в 2018 году в зону возможного затопления (подтопления) могут попасть 110 населённых пунктов в 37 муниципальных образованиях, в которых поживают 11 633 человека, а так же 4410 жилых дома и два низководных моста в Кунгурском районе.

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Напомним, в 2017 году талыми водами было подтоплено 177 придомовых территорий и девять жилых домов в 10 населённых пунктах, расположенных в семи муниципальных образованиях. В 2016 году подтоплено 303 жилых дома в 36 населённых пунктах в 15 муниципальных образованиях. Добавим, что в 2016 году в связи с резким изменением погодных условий (резкое повышение температуры до +27С, интенсивное таяние льда и снега), паводок развивался по неблагоприятному сценарию.

По данным синоптиков, в 2018 году в Перми апрель прогнозируется теплее прошлогоднего (когда средняя температура была ниже нормы на 0,4°). Между тем, большого потепления на территории края не предвещают.

В период 3—10 апреля температура воздуха в Пермском крае держалась выше нулевой отметки и на 1−2° выше климатической нормы. Таяние снега происходило с умеренной интенсивностью и в основном в южной части Пермского края.

В среднем по бассейну Воткинского водохранилища запас воды в снежном покрове сократился на 10 мм, в основном за счет безлесных участков.

В результате запас воды в снеге сократился на 20−30% по бассейнам рек Сылвы, Тулвы, Ирени, и на 50−60% на отдельных участках.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета, на предстоящей неделе (9—15 апреля) температурный фон в Пермском крае будет соответствовать норме лишь 9—10 апреля. С 11 апреля будут господствовать северные и северо-западные воздушные потоки, на существенное потепление рассчитывать не приходится. Неделя в целом ожидается холоднее нормы.

В Перми во второй половине ночи и утром 11 апреля ожидается мокрый снег (2−3 мм осадков), температура воздуха резко упадет до 0°. На северо-западе края в Гайнах при прохождении холодного фронта зафиксировано шквалистое усиление ветра до 19 м/с, и похолодание на 12,5° за три часа.

Сильные порывы ветра возможны по южным и центральным районам края в ближайшие несколько часов. Днем 11 апреля в Перми будет не теплее +2°.

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