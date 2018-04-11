Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Поклонники заподозрили Елену Летучую в беременности
Посол заявил о праве РФ сбивать ракеты при ударе США по Сирии
Маникюр и педикюр в России будут делать по ГОСТам
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
Китай не РФ, долги не прощает: министр обороны КНР посетил Минск
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Леонид Агутин продемонстрировал мускулы
17-летняя дочь Веры Брежневой показала фигуру в купальнике
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Макароны назвали диетической едой
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11:35 (мск), источник: РИА Новости

Строители укладывают асфальтобетон на автодорожной арке моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Строители рассчитывают в течение нескольких дней завершить укладку асфальтобетона на автодорожной арке моста через Керченский пролив, сообщает в среду инфоцентр «Крымский мост».

Источник: РИА "Новости"

Укладка асфальтобетона выполняется в два этапа: нижний слой уже выполнен, верхний будет уложен после технологического перерыва.

«Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая — около 4,5 тысячи квадратных метров. Так что на укладку нижнего слоя асфальтобетона мы закладываем примерно 5−6 часов, — цитирует инфоцентр слова заместителя гендиректора компании “СГМ-Мост” Дмитрия Кондакова. — Делаем перерыв на два-три дня, после чего точно так же за 5−6 часов укладываем верхний слой».

Читайте также
Кот Мостик измеряет отбойник Крымского моста в хвостах

На всех участках моста укладывается покрытие общей толщиной 11 сантиметров. До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность арочного пролета был нанесён слой гидроизоляции.

Ранее строители уже установили на арочном пролете все 14 мачт наружного освещения, а по внешним полосам движения — барьерное ограждение. Барьерное ограждение на разделительной полосе будет смонтировано после укладки асфальтобетона.

Всего, сообщили строители, асфальтирование выполнено примерно на три четверти от общей дины автодорожной части моста. Нанесение разметки и установка дорожных знаков начнется после укладки асфальтобетона по всей длине сооружения.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ночной 'паровоз': в Симферополе столкнулись пять авто
Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве 'ЛенуроМайдан'
США обеспокоены возможностью гибели россиян при ударах по Сирии
Курс евро впервые за два года превысил 80 рублей
В Алжире разбился военный самолет, СМИ сообщили о 200 погибших
Центр Кудрина назвал приоритеты развития России
Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали
«Меня развели». Реальные истории краж денег с банковских карт
Нафтогаз прокомментировал цитату Меркель по «Северному потоку-2»
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь