Строители укладывают асфальтобетон на автодорожной арке моста в Крым

Источник: РИА "Новости"

Укладка асфальтобетона выполняется в два этапа: нижний слой уже выполнен, верхний будет уложен после технологического перерыва.

«Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая — около 4,5 тысячи квадратных метров. Так что на укладку нижнего слоя асфальтобетона мы закладываем примерно 5−6 часов, — цитирует инфоцентр слова заместителя гендиректора компании “СГМ-Мост” Дмитрия Кондакова. — Делаем перерыв на два-три дня, после чего точно так же за 5−6 часов укладываем верхний слой».

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На всех участках моста укладывается покрытие общей толщиной 11 сантиметров. До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность арочного пролета был нанесён слой гидроизоляции.

Ранее строители уже установили на арочном пролете все 14 мачт наружного освещения, а по внешним полосам движения — барьерное ограждение. Барьерное ограждение на разделительной полосе будет смонтировано после укладки асфальтобетона.

Всего, сообщили строители, асфальтирование выполнено примерно на три четверти от общей дины автодорожной части моста. Нанесение разметки и установка дорожных знаков начнется после укладки асфальтобетона по всей длине сооружения.