Андрей Бочаров оценил работу Центра выдачи паспортов болельщика
Губернатор Волгоградской области провел инспекционную поездку в Центре выдачи паспортов болельщика.
Губернатор Волгоградской области провел инспекционную поездку в Центре выдачи паспортов болельщика.
В Волгограде Центр выдачи паспортов болельщика открылся 6 февраля 2018 года в ТРЦ «Европа Сити Молл». По информации Минкомсвязи РФ, Волгоград занимает четвертое место по количеству заявок на оформление FAN ID среди российских городов. Жители области подали почти 12 тысяч заявок с начала работы центра.
Перед ЧМ-2018 на территории стадиона и в аэропорту Волгограда для удобства болельщиков откроются дополнительные пункты выдачи FAN ID.
Глава региона отметил, что, в целом, подготовка Волгоградской области к ЧМ-2018 идет в плановом режиме. Высокую степень готовности и слаженную работу единой команды региона по подготовке к ЧМ-2018 отметил
В 2014 году участие Волгограда в чемпионате мира было под вопросом. Благодаря возвращению доверия к региону со стороны федерального центра, активизации подготовки к мировому футбольному первенству, Волгоград защитил свое право остаться в составе
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