Андрей Бочаров оценил работу Центра выдачи паспортов болельщика

Источник: РИАЦ

В Волгограде Центр выдачи паспортов болельщика открылся 6 февраля 2018 года в ТРЦ «Европа Сити Молл». По информации Минкомсвязи РФ, Волгоград занимает четвертое место по количеству заявок на оформление FAN ID среди российских городов. Жители области подали почти 12 тысяч заявок с начала работы центра.

Перед ЧМ-2018 на территории стадиона и в аэропорту Волгограда для удобства болельщиков откроются дополнительные пункты выдачи FAN ID.

Глава региона отметил, что, в целом, подготовка Волгоградской области к ЧМ-2018 идет в плановом режиме. Высокую степень готовности и слаженную работу единой команды региона по подготовке к ЧМ-2018 отметил вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко во время своего недавнего визита в Волгоград, а также представитель ФИФА Колин Смит.