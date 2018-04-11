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11:48 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров оценил работу Центра выдачи паспортов болельщика

Губернатор Волгоградской области провел инспекционную поездку в Центре выдачи паспортов болельщика.

Источник: РИАЦ

В Волгограде Центр выдачи паспортов болельщика открылся 6 февраля 2018 года в ТРЦ «Европа Сити Молл». По информации Минкомсвязи РФ, Волгоград занимает четвертое место по количеству заявок на оформление FAN ID среди российских городов. Жители области подали почти 12 тысяч заявок с начала работы центра.

Перед ЧМ-2018 на территории стадиона и в аэропорту Волгограда для удобства болельщиков откроются дополнительные пункты выдачи FAN ID.

Глава региона отметил, что, в целом, подготовка Волгоградской области к ЧМ-2018 идет в плановом режиме. Высокую степень готовности и слаженную работу единой команды региона по подготовке к ЧМ-2018 отметил вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко во время своего недавнего визита в Волгоград, а также представитель ФИФА Колин Смит.

В 2014 году участие Волгограда в чемпионате мира было под вопросом. Благодаря возвращению доверия к региону со стороны федерального центра, активизации подготовки к мировому футбольному первенству, Волгоград защитил свое право остаться в составе городов-участников ЧМ-2018. Сегодня завершаются работы по благоустройству города. Спортивная инфраструктура, весь опыт, полученный регионом, станут наследием чемпионата, которое послужит развитию Волгоградской области.

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