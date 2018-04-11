Особый режим посещения кремля введут в Нижнем Новгороде

Источник: Newsroom24.ru

Особый режим посещения кремля будет введен в Нижнем Новгороде во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в постановлении правительства Нижегородской области, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, особый режим посещения устанавливается на период с 10 июня по 15 июля 2018 года.

При этом Дмитриевская башня Нижегородского кремля будет закрыта для входа и выхода в дни проведения матчей чемпионата в Нижнем Новгороде, матчей с участием сборной России, полуфинала и финала.

На время действия ограничительных мероприятий режим доступа на территорию кремля для сотрудников устанавливается с 7:00 до 22:00, для граждан — с 8:00 до 21:00.

Кроме того, граждане и туристические группы смогут находиться на территории кремля только в специально выделенных для этих целей зонах.