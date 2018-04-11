Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал»
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя (фото)
Умер автор хитов Киркорова: реакция певца
17-летняя дочь Веры Брежневой показала фигуру в купальнике
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Китай не РФ, долги не прощает: министр обороны КНР посетил Минск
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Маникюр и педикюр в России будут делать по ГОСТам
120-килограммовый британец похудел и превратился в атлета
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11:26 (мск), источник: Нижегородская правда

14 апреля в Нижегородской области откроется сезон охоты на пернатую дичь

Сроки весенней охоты на пернатую дичь в 2018 году изменены.

В 2018 году охота продлится с 14 по 23 апреля в южной части области и с 21 по 30 апреля — в северной. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

В указанные сроки разрешена охота только на самцов глухарей на току; самцов тетеревов из укрытия; вальдшнепа на вечерней тяге; селезней уток из укрытия с использованием подсадных уток (или чучел уток); гусей из укрытий с использованием чучел или манных гусей. Во время охоты на селезней уток и гусей в одном искусственном укрытии может находиться не более 2 человек.

Добыча вальдшнепов, селезней, гусей, самцов глухаря и тетерева в весенний период разрешена только с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты 2018 года в общедоступных охотничьих угодьях началась со 2 апреля.

Информация о пунктах выдачи разрешений и режиме их работы будет размещена в разделе Информация для охотников — Выдача разрешений на право охоты на сайте ведомства.

Напоминаем охотникам о необходимости соблюдения Правил охоты и пожарной безопасности, а также соблюдать установленные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

Разделение Нижегородской области в части сроков проведения весенней охоты:

— южная часть области: Ардатовский, Арзамасский, Балахнинский, Богородский, Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вадский, Вачский, Вознесенский, Володарский, Воротынский, Гагинский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лукояновский, Лысковский, Павловский, Перевозский, Пильнинский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский, Спасский, Шатковский муниципальные районы, городские округа — г. Бор (за исключением охотничьих угодий общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» (охотхозяйство «Керженское»), г. Выкса, г. Дзержинск, г. Кулебаки, г. Первомайск, Навашинский, охотничьи угодья Нижегородской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;.

— северная часть области: Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Ковернинский, Краснобаковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский муниципальные районы, городские округа — г. Чкаловск, г. Шахунья, Семеновский (за исключением охотничьих угодий Нижегородской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»), Сокольский, охотничьи угодья общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» (охотхозяйство «Керженское»).

Ранее сообщалось, что с 1 марта и до начала весенней охоты на пернатую дичь запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов. Нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости действующего природоохранного законодательства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Штормовое предупреждение объявлено в Нижегородской области
Автор фильма «Студия Нижний» задолжал банку полмиллиона рублей
США обеспокоены возможностью гибели россиян при ударах по Сирии
Курс евро впервые за два года превысил 80 рублей
В Алжире разбился военный самолет, СМИ сообщили о 200 погибших
Центр Кудрина назвал приоритеты развития России
Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали
«Меня развели». Реальные истории краж денег с банковских карт
Нафтогаз прокомментировал цитату Меркель по «Северному потоку-2»
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь