14 апреля в Нижегородской области откроется сезон охоты на пернатую дичь

В 2018 году охота продлится с 14 по 23 апреля в южной части области и с 21 по 30 апреля — в северной. Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

В указанные сроки разрешена охота только на самцов глухарей на току; самцов тетеревов из укрытия; вальдшнепа на вечерней тяге; селезней уток из укрытия с использованием подсадных уток (или чучел уток); гусей из укрытий с использованием чучел или манных гусей. Во время охоты на селезней уток и гусей в одном искусственном укрытии может находиться не более 2 человек.

Добыча вальдшнепов, селезней, гусей, самцов глухаря и тетерева в весенний период разрешена только с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты 2018 года в общедоступных охотничьих угодьях началась со 2 апреля.

Информация о пунктах выдачи разрешений и режиме их работы будет размещена в разделе Информация для охотников — Выдача разрешений на право охоты на сайте ведомства.

Напоминаем охотникам о необходимости соблюдения Правил охоты и пожарной безопасности, а также соблюдать установленные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

Разделение Нижегородской области в части сроков проведения весенней охоты:

— южная часть области: Ардатовский, Арзамасский, Балахнинский, Богородский, Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Вадский, Вачский, Вознесенский, Володарский, Воротынский, Гагинский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лукояновский, Лысковский, Павловский, Перевозский, Пильнинский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский, Спасский, Шатковский муниципальные районы, городские округа — г. Бор (за исключением охотничьих угодий общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» (охотхозяйство «Керженское»), г. Выкса, г. Дзержинск, г. Кулебаки, г. Первомайск, Навашинский, охотничьи угодья Нижегородской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»;.

— северная часть области: Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Ковернинский, Краснобаковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский муниципальные районы, городские округа — г. Чкаловск, г. Шахунья, Семеновский (за исключением охотничьих угодий Нижегородской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»), Сокольский, охотничьи угодья общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» (охотхозяйство «Керженское»).