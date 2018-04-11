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11:37 (мск), источник: АиФ Иркутск

Поправили «здоровье». Призывники из Приангарья сами просятся в армию

1 апреля в Иркутской области стартовал весенне-летний призыв на срочную службу, который продлится до 15 июля.

Источник: Reuters

В этом году из Приангарья в армию отправятся 2796 парней от 18 до 27 лет, но на заседания призывных комиссий традиционно вызовут в несколько раз больше — 13 тыс. молодых людей.

Со второй попытки.

Как рассказал председатель военно-врачебной комиссии региона Олег Козлов, в этом году для призывников приготовили только одно новшество: теперь те несостоявшиеся солдаты, которых признали ограниченно годными к военной службе, всё же смогут попасть в армию, если поправят здоровье. Раньше их сразу же отправляли в запас и на службу уже не призывали вне зависимости от состояния здоровья. Теперь молодой человек может сам инициировать повторное медицинское освидетельствование — это его право, и если результат покажет, что здоровье парня улучшилось, у него заберут военный билет и призовут на службу.

Как отметил военный комиссар Иркутской области Сергей Карамышев, призывники, которые выздоровели и хотят отправиться в армию, уже есть.

«С начала апреля ко мне обратилось пять или шесть таких ребят, их отправили на повторную медкомиссию. Если у них категория годности действительно поменялась, то их призовут на срочную службу», — пояснил он.

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По словам военного комиссара, молодыми людьми двигает не столько стремление служить, сколько желание попасть в будущем на работу в силовые структуры, где смотрят на военный билет потенциального сотрудника.

Олег Козлов уточнил, что по результатам призыва прошлого года — 78,3% парней оказались годными к службе по медицинским показаниям. Этот показатель на 4% выше, чем в среднем по округу. Заболевания, которые не позволяют молодым людям идти в армию, в Иркутской области примерно такие же, как и в среднем по стране. Выделяется наш регион только в одной графе: Приангарье занимает второе место из 30 субъектов Центрального военного округа по числу призывников, которых не берут на службу из-за психических расстройств. Ещё несколько лет назад мы были и вовсе на первой строчке, теперь этот «антирейтинг» возглавляет Красноярский край.

«У нас есть как психически нездоровые граждане, так и просто педагогически запущенные. У них такая же клиника, как у тех, кто страдает психиатрическими расстройствами, но это можно исправить, и часть таких призывников в итоге признают годными к службе», — уточнил Олег Козлов.

Пацифистское настроение.

Комментировать корреспонденту «АиФ в ВС» законопроект о том, что призывник будет обязан явиться в военкомат, даже если не получил повестку (в апреле Госдума приняла его в первом чтении и продолжит над ним работу во втором), Сергей Карамышев пока отказался, но отметил, что уклонистов в Приангарье не так много. К примеру, в прошлом году на заседания призывных комиссий вызвали 25 476 человек, из них не пришли в военкоматы 34 потенциальных солдата, в том числе 26 — без уважительных причин. Уголовное наказание в прошлом году получил один житель области, который «косил» от армии, — ему назначили 1,5 года лишения свободы условно и штраф.

Не смог назвать особо популярной военный комиссар и альтернативную службу. В прошлом году на такую направили 17 человек, в эту призывную кампанию заявились 12 «альтернативных» новобранцев, в основном это иркутяне и жители Усолья. Они будут служить 1 год и 9 месяцев, чаще всего таких рядовых отправляют работать уборщиками и санитарами в больницы.

«Те, кто хочет призваться на альтернативную службу, в основном указывают причиной “пацифистское настроение”, мол: “Оружие брать в руки не могу”. В этом году мы получили несколько таких заявлений, написанных как под копирку, но всё изложено грамотно и толково. Желание служить “альтернативно” по религиозным причинам никто не высказывал», — резюмировал военный комиссар.

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