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17:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградский губернатор получил паспорт болельщика ЧМ-2018

До старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 осталось чуть больше двух месяцев. Чтобы попасть на стадионы, помимо билетов на матчи болельщикам необходимо оформить специальный паспорт — FAN ID.

Источник: Комсомольская правда

Касается это всех, в том числе VIP-персон. 11 апреля получил свой паспорт болельщика и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Оформлял без привилегий — получил талончик, сходил в окно регистрации, сфотографировался. Правда, в присутствии журналистов.

Как сообщает «КП-Волгоград», сейчас Центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018 в Волгограде работает в ТРЦ «Европа Сити Молл» (проспект Ленина, 54 Б, третий этаж). В дни матчей получить FAN ID можно будет также в аэропорту. Еще три точки выдачи паспортов болельщика откроются у стадиона «Волгоград Арена». Займет оформление 3−5 минут, так что получить документ можно будет и в последний день.

Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 возобновится 18 апреля. В этот же день начнет работать Билетный центр в Волгограде. На этот раз купить билеты можно будет в порядке живой очереди.

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