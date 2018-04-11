Волгоградский губернатор получил паспорт болельщика ЧМ-2018

Источник: Комсомольская правда

Касается это всех, в том числе VIP-персон. 11 апреля получил свой паспорт болельщика и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Оформлял без привилегий — получил талончик, сходил в окно регистрации, сфотографировался. Правда, в присутствии журналистов.

Как сообщает «КП-Волгоград», сейчас Центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018 в Волгограде работает в ТРЦ «Европа Сити Молл» (проспект Ленина, 54 Б, третий этаж). В дни матчей получить FAN ID можно будет также в аэропорту. Еще три точки выдачи паспортов болельщика откроются у стадиона «Волгоград Арена». Займет оформление 3−5 минут, так что получить документ можно будет и в последний день.