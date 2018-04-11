This picture will fade away if you stare at it (may take a minute) pic.twitter.com/LpB38ZRGPi— Eugene_Myburgh (@Eugene_Myburgh) April 11, 2018
«Исчезающая» оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети
Проверьте себя.
Проверьте себя.
В соцсетях регулярно появляются интересные изображения, на которых один и тот же цвет разные люди видят
И это действительно работает! Правда, не у всех. В комментариях читатели делились своими впечатлениями: у некоторых краски не пропадали, а некоторые и вовсе видели изображения животных или
Эту «магию» изданию The Verge объяснил профессор психологии Дерек Арнольд.
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