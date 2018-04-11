«Исчезающая» оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

В соцсетях регулярно появляются интересные изображения, на которых один и тот же цвет разные люди видят по-разному. Но в этот раз все зашло еще дальше. Один из пользователей Reddit опубликовал размытую цветную картинку и уверял, что если на нее смотреть не отрываясь, то в течение одной минуты все цвета на ней исчезнут.

И это действительно работает! Правда, не у всех. В комментариях читатели делились своими впечатлениями: у некоторых краски не пропадали, а некоторые и вовсе видели изображения животных или мульт-персонажей вроде Симпсонов. Но большинство все же согласилось с автором поста, отметив, что цветная картинка полностью исчезает, если долго на нее смотреть.

Эту «магию» изданию The Verge объяснил профессор психологии Дерек Арнольд. По-научному это называется нейронной адаптацией (когда мозг перестает обращать внимание на неподвижные предметы перед глазами).