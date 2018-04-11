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11:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

«Исчезающая» оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

Проверьте себя.

В соцсетях регулярно появляются интересные изображения, на которых один и тот же цвет разные люди видят по-разному. Но в этот раз все зашло еще дальше. Один из пользователей Reddit опубликовал размытую цветную картинку и уверял, что если на нее смотреть не отрываясь, то в течение одной минуты все цвета на ней исчезнут.

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И это действительно работает! Правда, не у всех. В комментариях читатели делились своими впечатлениями: у некоторых краски не пропадали, а некоторые и вовсе видели изображения животных или мульт-персонажей вроде Симпсонов. Но большинство все же согласилось с автором поста, отметив, что цветная картинка полностью исчезает, если долго на нее смотреть.

Эту «магию» изданию The Verge объяснил профессор психологии Дерек Арнольд. По-научному это называется нейронной адаптацией (когда мозг перестает обращать внимание на неподвижные предметы перед глазами).

Как и в данном случае, когда мы начинаем смотреть в одну точку и фокусируемся на ней, мозг через время перестает замечать все, что находится вокруг.
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