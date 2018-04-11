Житель ЗКО на лодке добирается до школы
Жители села Чижа-2 Таскалинского района в Западном Казахстане добираются до школ на лодках. Об этом пишет «Мой Город».
Жители села Чижа-2 Таскалинского района в Западном Казахстане добираются до школ на лодках. Об этом пишет «Мой Город».
Издание опубликовало видео, присланное читателем.
«Улица Бельского, Чижа-2. Мы на лодке добираемся в школу», — говорит голос за кадром.
Аким Таскалинского района Санжар Алиев заявил, что к школе можно пройти и пешком.
«Хочу сразу пояснить, что эта вода образовалась
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