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12:54 (мск), источник: Tengrinews

Житель ЗКО на лодке добирается до школы

Жители села Чижа-2 Таскалинского района в Западном Казахстане добираются до школ на лодках. Об этом пишет «Мой Город».

Источник: Tengrinews

Издание опубликовало видео, присланное читателем.

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«Улица Бельского, Чижа-2. Мы на лодке добираемся в школу», — говорит голос за кадром.

Аким Таскалинского района Санжар Алиев заявил, что к школе можно пройти и пешком.

«Хочу сразу пояснить, что эта вода образовалась из-за таяния снега. Это талая вода, она залила небольшой отрезок улицы, примерно метров 100. К школе можно пройти пешком, нужно просто обойти. Также хочу добавить, что подтопления домов в поселке нет», — пояснил Санжар Алиев.

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