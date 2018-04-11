Ростовчане смогут поделиться идеями по развитию области до 2030 года

«Министерством экономразвития запущен интерактивный сбор предложений по разработке стратегии через
Поступившие предложения будут проанализированы для их учета в областной Стратегии-2030, новых государственных программах области и иных документах стратегического планирования.
Согласно плану мероприятий на текущий год по разработке Стратегии-2030, утвержденному губернатором Василием Голубевым, уже созданы рабочие группы под председательством заместителей главы региона. В них, помимо представителей власти, включены органы местного самоуправления, общественники, бизнес и наука.
В настоящее во всех муниципалитетах области ведется разработка стратегий и планы мероприятий по их реализации, организованы встречи и заседания, на которых проходит обсуждение работы по разработке документов.
Финальная редакция стратегии
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