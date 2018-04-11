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12:40 (мск), источник: РИА Новости

Ростовчане смогут поделиться идеями по развитию области до 2030 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апр — РИА Новости. Жители Ростовской области смогут через интернет оставить свои предложения по разработке стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, сообщает правительство региона.

«Министерством экономразвития запущен интерактивный сбор предложений по разработке стратегии через интернет-площадку — сайт Don_2030. Интернет-ресурс обеспечивает оперативную обратную связь от всех участников процесса», — сказал замминистра экономического развития области Роман Шеховцов на совещании по разработке стратегии.

Поступившие предложения будут проанализированы для их учета в областной Стратегии-2030, новых государственных программах области и иных документах стратегического планирования.

Согласно плану мероприятий на текущий год по разработке Стратегии-2030, утвержденному губернатором Василием Голубевым, уже созданы рабочие группы под председательством заместителей главы региона. В них, помимо представителей власти, включены органы местного самоуправления, общественники, бизнес и наука.

В настоящее во всех муниципалитетах области ведется разработка стратегий и планы мероприятий по их реализации, организованы встречи и заседания, на которых проходит обсуждение работы по разработке документов.

Финальная редакция стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года «Стратегия-2030 — выбор будущего!» будет готова к 1 июля 2018 года. До 1 января 2019 года документ должен быть утвержден. К этому сроку также должны быть утверждены и стратегии социально-экономического развития муниципалитетов.

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