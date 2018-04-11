Около 500 волгоградских семей получили федеральные выплаты за первенца

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, родители будут получать выплаты каждый месяц до того момента, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Право на ее получение имеют те волгоградцы, у которых первенец родился после 1 января 2018 года, имеет российское гражданство, а средний доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе за второй квартал 2017 года.