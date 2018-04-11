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16:24 (мск), источник: Sputnik.md

Общественный транспорт в Молдове ждут большие перемены

Иностранные эксперты разработали для нашей страны программу по модернизации автобусных и троллейбусных маршрутов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Молдавским общественным транспортом занялись всерьез. Если до сих пор у нас в стране в этой области занимались преимущественно «латанием дыр», кое-как ремонтируя старые автобусы, то теперь есть шанс, что модернизация примет упорядоченный характер.

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Как сообщает Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, группа иностранных экспертов разработала инвестиционную программу по модернизации общественного транспорта в Республике Молдова. Концепция программы и сумма расходов для ее реализации были представлены министерству.

По мнению экспертов, для реализации этой программы требуется около 739 миллионов долларов США. На эти деньги, в частности, необходимо приобрести не меньше 62 троллейбусов и 15 новых микроавтобусов. Кроме того, должна быть профинансирована модернизация автовокзалов и установлены системы интеллектуального управления трафиком, сообщил министр сельского хозяйства Виктор Гэлушкэ.

Программу предстоит реализовать в два этапа. Сначала будет запущен пилотный проект в Кишиневе и Бельцах, затем программа охватит все города страны. Один из ключевых моментов проекта — сокращение выбросов углерода в атмосферу и улучшение экологии в стране.

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