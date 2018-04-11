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12:42 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде нашлась 13-летняя школьница, пропавшая в начале недели

В Калининграде нашлась живой и здоровой 13-летняя девочка, которая ушла из дома на ул. Камской в понедельник, 9 апреля. Об этом «Клопс» сообщил волонтёр организации «Поиск пропавших детей S.O.S.» Илья Майер.

Подростка обнаружили в Багратионовском районе.

О том, что школьница пропала и её местонахождение неизвестно, сообщалось накануне.

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